Zwei Katzenfamilien im Bananenkarton entsorgt

So wie für insgesamt 30 Katzen im Heim und weitere bei Pflegestellen. Und derzeit sind es besonders viele Katzenbabys, die als „Fundtiere“ gemeldet werden. „Manche werden angeblich in Gärten gefunden, andere kommen aus Beschlagnahmungen von Messies.“

So mussten erst vor Kurzem einer Frau 40 Katzen abgenommen werden. „Die waren in einem wirklich schlechten Zustand, hatten Milben und teilweise kein Fell mehr.“ Sie sind schwer vermittelbar, weil sie nicht an Menschen gewöhnt sind.

Interessierte können Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 16 Uhr im Tierheim vorbeischauen.