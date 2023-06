Zwei Jugendliche sterben bei Frontalcrash mit Lkw

Zwei junge Männer sind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Horner Straße (B4) bei der Umfahrung Maissau im Bezirk Hollabrunn ums Leben gekommen.

Der Pkw dürfte laut Polizei in den Gegenverkehrsbereich geraten sein. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw. Ein Rettungshubschrauber des ÖAMTC war am Unfallort, für die Insassen des Pkw kam aber jede Hilfe zu spät. Der 19-jährige Autolenker aus dem Bezirk St. Pölten und sein um ein Jahr jüngerer Beifahrer aus dem Bezirk Gmünd starben an der Unfallstelle.

➤ Mehr lesen: Zug erfasste Auto: Kind lebensgefährlich verletzt