Zug erfasste Auto: Kind lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem tragischen Verkehrsunfall in Günselsdorf in Niederösterreich gekommen. Ein Auto wurde dabei von einem Zug erfasst.Der Pkw fuhr auf der Blumauerstraße Richtung Günselsdorf.

An einem unbeschrankten Bahnübergang, der mit Lichtsignalen und einer Stop-Tafel ausgestattet war, kollidierte das Fahrzeug mit einem Zug.