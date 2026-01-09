Zwei Jahre Umbau: Ein Rathaus geht auf Wanderschaft
Es wird eine logistische Herausforderung. Aktuell packen 66 Beschäftigte im Wiener Neustädter Rathaus ihre Sachen. Nicht etwa weil sie die Kündigung erhalten haben, sondern weil das Alte Rathaus geräumt werden muss. Für gut 18 Millionen Euro wird das altehrwürdige Gebäude generalsaniert. "Es ist allerhöchste Zeit“, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).
Das Rathaus hat seine baulichen Ursprünge im frühen 15. Jahrhundert, als es noch "Stadthaus“ bezeichnet wurde. 1401 fand es erstmals urkundlich Erwähnung. Die Arbeitsbedingungen in dem altersmaroden Komplex entsprechen schon lange nicht mehr den Anforderungen eines modernen Bürgerservice. Die Heizung ist nur schwer regulierbar, entweder ist es zu kalt oder zu warm.
Archive werden geräumt
Mit dieser Woche wurden die Übersiedlungsarbeiten mit der Räumung der Archive begonnen. Als Ausweichquartiere dienen mehrere Adressen. Ein Großteil der Abteilungen (Baudirektion, Finanzverwaltung, Straf- und Exekutionsrecht, Personalmanagement, Kontrollamt, politische Büros usw.) übersiedelt für die gesamte Umbauphase in die ehemalige Modeschule HLM. In dem Haus war jahrelang auch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl untergebracht.
Erfahrung im Parlament
In das Übergangsquartier in der Adlergasse (ehemaliges Hypo-Haus) zieht die Abteilung Flächenwidmung & Geoinformation. Die Magistratsdirektion, die Kommunikationsabteilung sowie das Büro des Bürgermeisters werden in das Neue Rathaus auf den Neuklosterplatz verlegt, so Rathaus-Sprecher Thomas Iwanschitz.
Ab März ist das Rathaus leer
Ab dem 15. Jänner geht es heiß her, wenn die ersten Büros in die alte Schule wechseln. "Ab Anfang März ist das Alte Rathaus dann komplett leer. In der Zeit vom 9. bis zum 13. Februar gibt es keinen Parteienverkehr im Alten Rathaus. Ansonsten bleiben die Zeiten für den Parteienverkehr auch in den Übergangsquartieren wie gehabt bestehen“, erklärt Iwanschitz.
Weil die Übersiedlung eines derart großen Behördenapparates bei laufendem Betrieb eine "gewaltige Herausforderung“ darstelle, hat sich die Stadt professionelle Hilfe geholt.
Verantwortlich zeichnet mit "Lang Moving“ jene Firma, die auch die Abwicklung für den Umzug des Parlaments in Wien über hatte. Im Frühjahr 2028 soll der Umbau des Alten Rathauses am Hauptplatz abgeschlossen sein.
