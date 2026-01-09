Zwei Jahre Umbau: Ein Rathaus geht auf Wanderschaft

Es wird eine logistische Herausforderung. Aktuell packen 66 Beschäftigte im Wiener Neustädter Rathaus ihre Sachen. Nicht etwa weil sie die Kündigung erhalten haben, sondern weil das Alte Rathaus geräumt werden muss. Für gut 18 Millionen Euro wird das altehrwürdige Gebäude generalsaniert. "Es ist allerhöchste Zeit“, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Das Rathaus hat seine baulichen Ursprünge im frühen 15. Jahrhundert, als es noch "Stadthaus“ bezeichnet wurde. 1401 fand es erstmals urkundlich Erwähnung. Die Arbeitsbedingungen in dem altersmaroden Komplex entsprechen schon lange nicht mehr den Anforderungen eines modernen Bürgerservice. Die Heizung ist nur schwer regulierbar, entweder ist es zu kalt oder zu warm. Archive werden geräumt Mit dieser Woche wurden die Übersiedlungsarbeiten mit der Räumung der Archive begonnen. Als Ausweichquartiere dienen mehrere Adressen. Ein Großteil der Abteilungen (Baudirektion, Finanzverwaltung, Straf- und Exekutionsrecht, Personalmanagement, Kontrollamt, politische Büros usw.) übersiedelt für die gesamte Umbauphase in die ehemalige Modeschule HLM. In dem Haus war jahrelang auch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl untergebracht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wiener Neustadt/Maurer Mitarbeiterinnen im Alten Rathaus packen bereits für die Übersiedlung

Erfahrung im Parlament In das Übergangsquartier in der Adlergasse (ehemaliges Hypo-Haus) zieht die Abteilung Flächenwidmung & Geoinformation. Die Magistratsdirektion, die Kommunikationsabteilung sowie das Büro des Bürgermeisters werden in das Neue Rathaus auf den Neuklosterplatz verlegt, so Rathaus-Sprecher Thomas Iwanschitz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Die frühere Modeschule dient zwei Jahre lang als Ausweichquartier