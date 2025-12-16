Leiner-Areal Wiener Neustadt: Tinte auf dem Kaufvertrag ist trocken

Die größte Sorge der Stadt war, dass das Areal in fremde Hände fällt und die Gemeinde, was die Entwicklung anbelangt, kaum noch Einfluss hat.

Gemeinderat gab grünes Licht

Am Montag (15. Dezember) fiel im Wiener Neustädter Gemeinderat mehrheitlich der Beschluss für den Ankauf des Grundstücks, am Dienstag wurde im Beisein des Notars bereits der Kaufvertrag unterfertigt.