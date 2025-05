Wiener Neustadt zeigt Immo-Milliardär Klemens Hallmann rote Karte

Hallmanns ins Straucheln gekommenes Vorhaben mit 500 geplanten Wohnungen , Bildungscampus, Büros und einem Geschäftszentrum am alten Leiner-Areal hängt durch die Pleite der SÜBA am seidenen Faden.

Herzstück des "Maximilium am Stadtpark“ wären drei markante Wohntürme. In dieser Form ist das Projekt Geschichte

"Projekt ist obsolet"

"Die Insolvenz der SÜBA AG als Eigentümer des ehemaligen Leiner-Areals birgt für die Stadt Wiener Neustadt eine Chance. Denn eines ist klar: Damit ist dieses Projekt, das an sich ein spannendes gewesen wäre, obsolet. Wir werden als Stadt alles daran setzen, um hier die Möglichkeiten, die man als Stadt hat, wahrzunehmen. Das heißt, zurück an den Start. Und man kann jetzt erstmals überlegen, welches Nutzungskonzept ist hier am besten zu realisieren. Im Mittelpunkt muss die Frage stehen: Was ist das Beste für die Stadt Wiener Neustadt und ihre Menschen?“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Die nun beschlossene Bausperre umfasst auch die riesige Baugrube, die als Areal für das Bildungszentrum (Musikvolksschule, Neue Mittelschule, Musikschule plus Konzertsäle, Kindergarten) vorgesehen war.