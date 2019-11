Zwei Fischotter-Mädchen machen Rettungsstation unsicher

Vor kurzem sind wieder zwei Fischottermädchen, Amy und Bella, in der Station eingezogen. Sie wurden unabhängig voneinander gerettet und wuseln schon eifrig durch die Gegend und halten das EGS-Team auf Trab.

Amy, die kleinere der beiden Otter, kommt aus Traismauer. Der Garten der Finderin ist ein großes, verwildertes Grundstück. Nachdem verzweifelte Rufe aus einer dichten Brombeerhecke zu hören waren, wurde mit einer Gartenschere das Dickicht geöffnet und das Junge geborgen. "Wir schätzen das kleinere Ottermädchen auf etwa sieben Wochen", erzählt Expertin Brigitte Kopetzky. "Daher ist anzunehmen, dass der Otter-Bau in unmittelbarer Nähe des Fundortes war."

Die Finderin brachte den kleinen Otter zu einem Tierarzt in Herzogenburg. Dort wurde das schwache und dehydrierte Tier einige Tage versorgt, ehe es in besserem Zustand in die EGS gekommen ist.