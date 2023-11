Zwei Erdbeben am Donnerstag im Bezirk Wiener Neustadt

Im Bezirk Wiener Neustadt hat die Erde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zweimal gebebt. Bei Bad Fischau-Brunn war laut GeoSphere Austria zunächst um 4.12 Uhr ein Erdstoß der Magnitude 1,8 verzeichnet worden. Ebenfalls wahrnehmbar war sechs Minuten später ein Nachbeben der Stärke 1,5. Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und auch nicht zu erwarten, wurde in einer Aussendung betont.

