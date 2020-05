Zwei Arbeitsunfälle zur gleichen Zeit

Beinahe zeitgleich hatten sich am Dienstagvormittag zwei Arbeitsunfälle im Bezirk Krems ereignet. Zwei Arbeiter mussten schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei Putzarbeiten stürzte ein 54-jähriger Arbeiter in einem Wohnhaus in Gföhl durch einen Stiegenauslass drei Meter in die Tiefe. Dieser war nur mit zwei Pfosten abgedeckt. Marco B. fiel auf den darunter liegenden Betonboden und erlitt schwere Verletzungen auf dem Kopf. Die Polizei geht davon aus, dass er unvorsichtig war. Er wurde mit der Rettung ins Kremser Spital gebracht.

Ein 21-jähriger Arbeiter wurde in einem Haus in Peygarten-Ottenstein, Bezirk Krems, schwer verletzt, als er damit beschäftigt war, mit einem Winkelschleifer Eisenstangen abzuschneiden. Allerdings ging währenddessen die Winkelschleifplatte in die Brüche und verletzte den jungen Arbeiter an der linken Hand schwer. Rasul S. wurde erstversorgt und mit der Rettung ins Krankenhaus in Horn eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Fremdverschulden konnte die Polizei ausschließen.