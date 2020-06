Zwei Arbeiter eingeklemmt

Mühldorf – Beim Holzfällen am so genannten Lindberg in Ötz bei Mühldorf im Bezirk Krems erlitten zwei Arbeiter am Wochenende schwere Verletzungen. Eine umgesägte, 25 Meter lange Buche stand noch unter Spannung und hätte laut Berechnungen nach unten rollen sollen. Doch stattdessen schlug der Baum nach oben aus. Die Füße der beiden Männer wurden eingeklemmt.

Nur mithilfe der Feuerwehr konnten die Verletzten befreit werden. Einer wurde ins Krankenhaus St. Pölten geflogen. Der andere kam mit der Rettung ins Kremser Spital.