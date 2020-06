Zuzügler und neue Projekte sollen den Kulturpark beleben

"Der Kulturpark Eisenstraße bekommt eine modernere und zeitgemäßere Form." Andreas Hanger, der Obmann des Verbandes von 24 Eisenstraßengemeinden in den drei Westbezirken Amstetten, Scheibbs und Melk, wird dem 30-köpfigen Vorstand am Donnerstag ein spannendes Maßnahmenpaket über die Zukunft des Kulturparks vorlegen. Kernpunkt aller Bemühungen ist, die Wende von einer Abwanderungsregion in ein Zuwanderungsgebiet zu schaffen.

Nicht von ungefähr trafen an die 50 Wirtschaftsleute, Kommunalpolitiker, Touristiker und Landwirte zur Klausur im Technologiezentrum Wieselburg zusammen, um an der Strategie " Eisenstraße 2020" zu feilen. "Wir wollen mit guten Projekten und innovativen Ideen in der EU-Förderperiode 2015 bis 2020 wieder als Leaderregion anerkannt werden", erklärt Hanger. Dabei geht es um viel Geld für Vorhaben in den Gemeinden mit rund 65.000 Einwohnern. Ein 3,5 Millionen Euro großes Stück vom Brüssler Förderkuchen steht in Aussicht.