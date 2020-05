Zustelldienst: "Hausapotheke kann eine Notlösung sein"

Martin Hochstöger

, Präsident derund zuständig fürin, sieht das anderes: "Fakt ist, ein Arzt kann nicht Apotheker, und ein Apotheker kein Arzt sein. Die Kooperation funktioniert aber sehr gut." Seiner Ansicht nach hat ein Patient das Recht auf beide Experten, es müsse das Vier-Augen-Prinzip gelten.stellt sich hinterMeinung, wenn dieser sagt, dass Ärzte nicht vom pharmazeutischen Nebenjob, sondern "von ihren medizinischen Tätigkeiten leben sollen." Dassvon derals finanzieller Anreiz genutzt wird, um offene Stellen zu besetzen, greift lautzu kurz. "Es gibt bei uns offene Arztstellen, obwohl diebestehen bleibt und die Ordination von der Gemeinde neu ausgestattet wurde", erklärt

Wichtig sei, von Fall zu Fall zu prüfen, welches Versorgungssystem für welche Region am besten ist. "Natürlich gibt es entlegene Regionen, in der die Zustellung und eine Filialapotheke nicht machbar sind. Dann kann die ärztliche Hausapotheke ein Ausweg sein – aber nur eine Notlösung", sagt Hochstöger.

Schon jetzt bieten Apotheker in Wien flächendeckend und in anderen Regionen vereinzelt Zustelldienste an. "Wir sind gerade dabei, die Zustellung durch Apotheker bundesweit verpflichtend zu machen – unabhängig von Hausapotheken. Wir suchen derzeit einen Lösungsansatz", schildert Hochstöger.