Zur Sperrstunde kamen Räuber: Angestellter in Traiskirchen überfallen

Zur Sperrstunde ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Angestellter eines Lokals in Traiskirchen (Bezirk Baden) überfallen worden. Er musste den Tresor öffnen und einem bewaffneten Täterduo Bargeld aushändigen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit. Die Männer entkamen unerkannt.

Der 47-Jährige hatte das Lokal am Samstag gegen 2.20 Uhr schließen wollen, als er von dem mit Sonnenbrille und FFP2- bzw. MNS-Maske getarnten Duo unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe bedroht und zurück ins Innere gedrängt wurde. Mit den Worten „Aufmachen! Schnell! Ich weiß alles!“ forderten die Täter die Öffnung des Tresors und Herausgabe von Bargeld. Danach wurde das Opfer in einem Nebenraum eingesperrt.