Streit bei Kirtag in NÖ: 22-Jähriger durch Messerattacke schwer verletzt

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Mödling ist am Freitagabend in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) durch Messerstiche schwer verletzt worden, wie die Polizei am Samstag berichtet.

Dem Vorfall am Rande des Peterskirtages soll eine verbale Auseinandersetzung mit einem 44-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen vorangegangen sein. Das Opfer wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Er befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Der 44-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag durch Beamte des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Bei einer ersten Einvernahme zeigte er sich nicht geständig.