Am Mittwochabend ist ein Personenzug der Pottendorfer Linie in der Nähe des Bahnhofs in Ebenfurth im Bezirk Baden entgleist. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Personenzug dürfte im Bereich eines Stellwerks entgleist sein. Da der Zug in diesem Bereich mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, geriet nach ersten Informationen nur ein Waggon aus den Schienen. Im Zug befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 55 Personen.