Zug verpasst Bahnsteig: Fahrer ließ Passagiere auf Grünstreifen aussteigen

Das sehen auch die Österreichischen Bundesbahnen so und bestätigen den Vorfall. Der Grund dafür lag an den Witterungsverhältnissen, wie Sprecher Christopher Seif erklärt: "Es gab eine Meldung dazu und in dieser stand, dass es ein Rädergleiten gab. Das kann vorkommen, wenn es nass ist. Aber es soll natürlich nicht passieren."

Genaue Richtlinien

Warum der Lokführer die Garnitur nicht einfach zurück in den Bahnhof manövrierte, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen, wie Seif erklärt. Denn in solchen Fällen gibt es laut dem Sprecher ein konkretes Prozedere, welches eingehalten werden müsse: "Der Fahrer meldet den Vorfall an die Verkehrsleitzentrale, diese gibt die Info auch an die Fahrdienstleitung weiter. Darauf aufbauend wird entschieden, welche Maßnahmen zu treffen sind. Und da wird gerade überprüft, ob das alles richtig abgelaufen ist."

Sicherheit

Denn ein Zurücksetzen in den Bahnhof ist lauf Vorschriften der ÖBB nur möglich, wenn es im Zug auch einen Zugbegleiter gibt. Seif betont, dass die ÖBB immer unter den höchsten Sicherheitsmaßnahmen agieren. Ob das auch in diesem Fall passiert ist, kann der Sprecher aber noch nicht bestätigen.