Zug erfasste Pkw während Übungsfahrt im Bezirk Wiener Neustadt

Ein von einer 16-Jährigen während einer Übungsfahrt gesteuerter Pkw ist am Dienstagabend in Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt) auf einer geregelten Eisenbahnkreuzung von einem Zug erfasst worden. Die Jugendliche hatte Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge angehalten, dabei dürfte der Motor des Wagens abgestorben sein. Der Teenager wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.