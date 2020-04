Züge zermalmten Paketwagen: Fahrer konnte rechtzeitig flüchten

Riesenglück hatte der Fahrer eines Paketwagens, der heute, gegen 9.30 Uhr, in Höflein an der Donau (Bezirk Tulln), mit seinem Kleinlaster einen Bahnübergang die Franz-Josefs-Bahn überqueren wollte. Der Mann dürfte vermutlich das Rotlicht übersehen haben und in die Bahnkreuzung eingefahren sein. Die Schranken gingen zu, das Fahrzeug konnte weder vor noch zurück. Wie der NÖ Feuerwehrverband berichtete, sprang der Lenker aus seinem Auto und flüchtete geistesgegenwärtig - keinen Augenblick zu früh. Nur kurze Zeit später wurde der Paketwagen von gleich zwei auf beiden Fahrtrichtungen entgegengesetzt daherkommenden Zuggarnituren erfasst und zwischen den Waggons regelrecht zermalmt.