Zirkusleben: Manege frei für den Kolibri

Fast jeden Tag heißt es für ihn: „Manege frei“. Zirka sieben Minuten lang fliegt er dann als Luftartist durch das Zelt. „Das ist eigentlich ziemlich lang“, erklärt der Jungartist.

Es ist seine eigene Show, seine Performance, die er kreiert hat. „Ich finde die Luftartistik am coolsten. Alles, was einen fliegen lässt, ist faszinierend für mich“, und in der Manege ist das ein Tuch. „Ich habe es gewählt, weil es eine schöne Kombination aus Eleganz und Kraft ist, die einerseits vor Energie strotzt, andererseits durch totale Leichtigkeit und Schwerelosigkeit geprägt ist.“ Beigebracht hat er sich alles selbst.

Er sei immer schon sportlich gewesen und in einer Schule mit Sportschwerpunkt in Zwettl gewesen. „Ich habe dann einfach angefangen mit Luftakrobatik, mir Videos angesehen und zu Hause trainiert.“