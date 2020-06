Zimmermann als Lebensretter

Um ein Haar wäre der Freitag der 13. in Waidhofen an der Ybbs zum Katastrophentag geworden. Gegen 1 Uhr Früh kämpften zwei junge Männer nach einem 15 Meter tiefen Absturz in den Ybbsfluss ums Überleben. Dank der Rettungsaktion eines couragierten Zimmermanns und der Waidhofner Einsatzkräfte endete der dramatische Zwischenfall glimpflich. Nach einem Baustellenabschluss in Wien und einer kleinen Gleichenfeier war Partieführer Michael Brenn, 27, mit seinen vier Kollegen nach Mitternacht am Firmensitz in Waidhofen eingetroffen. Mit dem Privat-Pkw wollte er die Mitarbeiter heimbringen. Da passierte Andreas W., 19, ein fatales Missgeschick. Durch eine Hintertür wollte sich der Angeheiterte am steilen Ybbsufer erleichtern. Dabei stürzte 15 Meter ab – in den dort vier Meter tiefen Fluss.

Brenn hörte die Hilferufe des Freundes, der geschockt im Wasser um sich schlug. "Zuerst habe ich ihm ein Seil hinuntergeworfen. Das erwischte er nicht. Dann wurde seine Stimme immer schwächer", erzählt er. Er habe nicht viel nachgedacht. In der Finsternis rutschte er so gut es ging ein Stück am Steilufer hinunter, "dann bin ich ins Wasser gesprungen".