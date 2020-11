Zimmerbrand in St. Pölten: Person schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag kam es in St. Pölten zu einem Zimmerbrand, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Corona-Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt fuhr gegen 20.30 Uhr in die Mariazeller Straße. Laut Feuerwehr war die Brandbekämpfung "äußerst schwierig", da das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen war.