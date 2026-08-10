Zillenbewerb Ardagger: Erstmals Frau an der Spitze

Brigitte Bruckner von der Freiwilligen Feuerwehr Melk hat in Ardagger (Bezirk Amstetten) Feuerwehrgeschichte geschrieben: Sie leitete als erste Frau in Niederösterreich einen Zillenbewerb. Fast 500 Teams traten am vergangenen Samstag gegeneinander an. Damit gehört der Wettbewerb zu den größten Zillenbewerben in Niederösterreich.

Donau gut befahrbar

Die Donau führte aufgrund der anhaltenden Trockenheit so wenig Wasser wie selten zuvor. Die Zillen konnten den Bewerb trotzdem gut bewältigen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando berichtete. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war der Bewerb körperlich anspruchsvoll: Sie müssen die Zille mit Stangen und Rudern über die Donau bewegen. Im Zweierbewerb kommt es zudem auf präzise Teamarbeit an - nur wenn beide gut zusammenarbeiten, kommen sie schnell und sicher durch den Parcours, wird berichtet.

Eine Zille ist ein schmales, flaches Boot, das traditionell mit Schubstangen, den sogenannten „Stangeln“, und Rudern bewegt wird. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Zille schnellstmöglich durch einen Parcours zu manövrieren.