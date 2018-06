Ziesel: Sachverständige verhindert Baumaßnahmen

Noch am Freitag erging ein Brief an Schönkirchens Bürgermeister Peter Hofinger, der zu Beginn der kommenden Woche eintreffen sollte. Der Inhalt ist laut Merkatz eindeutig: Bauvorhaben in diesem Gebiet sind ab sofort untersagt.

Um doch Sanierungen vornehmen zu können, müsste die Gemeinde eine Bewilligung bei der zuständigen Abteilung im Land NÖ beantragen. „Und das werden wir nicht tun“, erklärt Bürgermeister Hofinger, der das Gutachten so „akzeptieren muss.“ Was das für die Landwirtschaft bedeutet, weiß Hofinger noch nicht, da ihm das Schreiben noch nicht vorliegt.