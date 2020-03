Zerstörung und die menschliche Scham

Bäume kriechen an der Fassade hinauf, eingeschlagene Fensterscheiben, zertrümmerte Computerbildschirme und ein einsamer gelber Bauhelm – beinahe vergessen ist ein altes Fachwerkgebäude des Kohlebergbaus in Grünbach am Schneeberg. Abrissreif ist es längst und trotzdem noch da – doch nicht mehr lange.

Das Kunstprojekt „Am Ende fängt alles an – Die Kunst der Zerstörung“ kritisiert die zunehmende Verbauung von Natur-Flächen bei gleichzeitig verfallenden Leerständen und will dabei über die Grenzen des klassischen Theater gehen. Denn die Bühne und auch Teil der Performance ist ein Gebäude, das im Laufe des mehrstündigen Stücks schrittweise verändert, zerstört und schlussendlich im Finale mit großem Gerät niedergerissen wird. Die logische Konsequenz: An jedem Aufführungsort kann nur einmal gespielt werden. Erster Halt: Grünbach am 9. Mai.