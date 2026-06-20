Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Bildung

Matura in Niederösterreich: So viele konnten letzte Hürde nehmen

Fast alle Maturantinnen und Maturanten in Niederösterreich bestanden die Zentralmatura. Sorgenfach bleibt weiterhin Mathematik.
Johannes Weichhart
20.06.2026, 19:22

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Final graduation exam at the general education high school in Szczecin

Für rund 7.600 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich ist ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende gegangen: Sie haben die Zentralmatura erfolgreich absolviert. Die Erfolgsquoten fallen auch heuer hoch aus – negative Beurteilungen blieben in den Hauptfächern die Ausnahme.

Besonders stark schnitten die Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) ab. In Deutsch lag der Anteil der negativen Beurteilungen bei nur 0,6 Prozent, gleichzeitig erreichten 19,8 Prozent ein „Sehr gut“. In Englisch fiel die Quote der Nicht genügend mit 0,8 Prozent ebenfalls äußerst niedrig aus, während 21,9 Prozent mit Bestnote abschlossen. In Mathematik erhielten 2,0 Prozent ein „Nicht genügend“, 15,7 Prozent schafften ein „Sehr gut“.

Gemeindebund-Chef Pressl: Woran es Österreichs Gemeinden fehlt

Auch an den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) zeigen die Ergebnisse ein ähnliches Bild. In Deutsch und Englisch lag der Anteil negativer Beurteilungen jeweils bei 1,1 Prozent. In Mathematik fielen 2,5 Prozent durch. Gleichzeitig erreichten in allen drei Fächern jeweils mehr als 13 Prozent die Bestnote.

Viele Perspektiven

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum sehen darin ein starkes Signal. Die Matura sei ein bedeutender Meilenstein, der jungen Menschen vielfältige Perspektiven eröffne – sei es beim Berufseinstieg oder auf dem Weg zu einem Studium.

"Der Weg zur Lehre ist genauso wertvoll, wie der Weg zur Matura"

Für die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Während viele den Sommer nach den Prüfungen erst einmal zum Durchatmen nutzen, stehen für sie bald Entscheidungen über Studium, Ausbildung oder den Berufseinstieg an.

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare