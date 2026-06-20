Matura in Niederösterreich: So viele konnten letzte Hürde nehmen

Für rund 7.600 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich ist ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende gegangen: Sie haben die Zentralmatura erfolgreich absolviert. Die Erfolgsquoten fallen auch heuer hoch aus – negative Beurteilungen blieben in den Hauptfächern die Ausnahme.

Besonders stark schnitten die Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) ab. In Deutsch lag der Anteil der negativen Beurteilungen bei nur 0,6 Prozent, gleichzeitig erreichten 19,8 Prozent ein „Sehr gut“. In Englisch fiel die Quote der Nicht genügend mit 0,8 Prozent ebenfalls äußerst niedrig aus, während 21,9 Prozent mit Bestnote abschlossen. In Mathematik erhielten 2,0 Prozent ein „Nicht genügend“, 15,7 Prozent schafften ein „Sehr gut“.