Matura in Niederösterreich: So viele konnten letzte Hürde nehmen
Für rund 7.600 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich ist ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende gegangen: Sie haben die Zentralmatura erfolgreich absolviert. Die Erfolgsquoten fallen auch heuer hoch aus – negative Beurteilungen blieben in den Hauptfächern die Ausnahme.
Besonders stark schnitten die Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) ab. In Deutsch lag der Anteil der negativen Beurteilungen bei nur 0,6 Prozent, gleichzeitig erreichten 19,8 Prozent ein „Sehr gut“. In Englisch fiel die Quote der Nicht genügend mit 0,8 Prozent ebenfalls äußerst niedrig aus, während 21,9 Prozent mit Bestnote abschlossen. In Mathematik erhielten 2,0 Prozent ein „Nicht genügend“, 15,7 Prozent schafften ein „Sehr gut“.
Auch an den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) zeigen die Ergebnisse ein ähnliches Bild. In Deutsch und Englisch lag der Anteil negativer Beurteilungen jeweils bei 1,1 Prozent. In Mathematik fielen 2,5 Prozent durch. Gleichzeitig erreichten in allen drei Fächern jeweils mehr als 13 Prozent die Bestnote.
Viele Perspektiven
Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum sehen darin ein starkes Signal. Die Matura sei ein bedeutender Meilenstein, der jungen Menschen vielfältige Perspektiven eröffne – sei es beim Berufseinstieg oder auf dem Weg zu einem Studium.
Für die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Während viele den Sommer nach den Prüfungen erst einmal zum Durchatmen nutzen, stehen für sie bald Entscheidungen über Studium, Ausbildung oder den Berufseinstieg an.
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