Zeitungszusteller sah Flammen, Bewohner in letzter Minute gerettet

Die Zeitung zu lesen zahlt sich aus, denn ein Zeitungszusteller wurde am Donnerstagmoren zum Lebensretter. Gegen 3:30 Uhr musste die Feuerwehr in Grottendorf (Gemeinde Feistritz am Wechsel) ausrücken.

Die Feuerwehren Feistritz am Wechsel, Kirchberg am Wechsel und Aspang werden zum Einsatz nach Grottendorf alarmiert. Ebenfalls wird Patrik Lechner (Mitglied der FF Edlitz) für die Einsatzdokumantation alarmiert. Da dieser in unmittelbarer Nähe der Einsatzadresse wohnt, ist er kurz nach der Alarmierung Ersteintreffender. Zeitgleich traf Christian Haberl (ebenfalls Mitglied der FF Edlitz) am Einsatzort ein, da dieser im Zuge seiner Arbeit bei der Straßenmeisterei Aspang den Streckendienst versieht und zufällig in diesem Bereich unterwegs war. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war der gesamte Strassenzug dicht verraucht.