TVthek macht Schule

Besonders für den Bildungssektor stellt das Onlinearchiv eine wichtige Bereicherung dar. „Bei meinen Besuchen in den Schulen wird deutlich, dass die moderne Technik vorm Schulbetrieb nicht Halt macht und im Sinne lebendiger Unterrichtsgestaltung zur besseren Wissensvermittlung eingesetzt werden muss, sagte Bildungs-Landesrätin Barbara Schwarz. „Daher freut es mich besonders, dass die Aktion TVthek goes school genau in diesem Bereich wertvolle Akzente setzt.“

Damit die Schüler auch vom Online-Angebot in den Schulen profitieren können, bedarf es der technischen Ausstattung: „Wir versuchen, zumindest in jeder Schule ein Endgerät mit Internetempfang zu installieren“, erläuterte Schwarz. Immer mehr Klassen werden auch mit Computern ausgestattet, knapp ein Drittel aller Grundschulen verwenden mittlerweile White-Boards, die mulitmediales Arbeiten ermöglichen.

Mit der Aktion TVthek goes school soll auch den unterschiedlichen Lehr- und Lernzugängen Rechnung getragen werden. Das Angebot richte sich durchgehend an alle 990 Allgemeinbildenden Pflichtschulen in Niederösterreich – egal ob Volksschule, Neue Mittelschule, AHS oder BHS – und könne vor allem im Fach „Sachunterricht“ sowie in „Geschichte und Politsche Bildung“ eingesetzt werden.

Nicht nur ernste Themen wie der Fall des Eisernen Vorhangs und 100 Jahre Erster Weltkrieg werden im Onlinearchiv behandelt: Auch die Geschichte der Nö. Landeshymne oder die Entstehung des Landesstudios Niederösterreich runden das Angebot ab.