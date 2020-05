Zeichen auf Wahl ohne viel Zoff

Die satte absolute Mehrheit der SPÖ in Amstetten nimmt der bevorstehenden Wahl der neuen Bürgermeisterin Ursula Puchebner viel an Spannung. Dennoch wird die Wahl der Nachfolgerin des Langzeitstadtchefs Herbert Katzengruber am nächsten Dienstag zu einem wichtigen Stimmungsbarometer in der Gemeinde.