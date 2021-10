"Zahlen steigen dramatisch": So will Melk Ausreisekontrollen verhindern

Die Stadt Melk will die Impfquote erhöhen, um drohende Ausreisetests zu verhindern. Daher bietet Notruf NÖ nach Rathausangaben am (heutigen) Donnerstag (14 bis 18 Uhr) und am Freitag (9 bis 18 Uhr) die Möglichkeit, sich im Melker Stadtsaal „ohne Voranmeldung und unkompliziert“ impfen zu lassen. Verabreicht wird das Vakzin von Biontech/Pfizer.

Hochrisikogebiet

„Die Corona-Zahlen im Bezirk steigen dramatisch“, heißt es aus dem Melker Rathaus. Die Impfquote soll auch deshalb vorangetrieben werden, weil sich ab 60 Prozent die Inzidenzschwelle für die Einstufung als Hochrisikogebiet auf 600 erhöhe.

Die Aktion im Covid-Zentrum Melk richte sich insbesondere „an Genesene, die sich ihre erste Impfung abholen und an Personen, die bereits die erste Impfung erhalten haben“. Jeder einzelne, egal ob schon immunisiert oder nicht und egal aus welchem Bezirk, sei herzlich willkommen, betonte Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP).

Impfquote

Schlagend werden Ausreisekontrollen für den Bezirk Melk, wenn bei der aktuellen Impfquote von 59,8 Prozent (laut dem Dashboard von Notruf NÖ) die Sieben-Tages-Inzidenz die Marke von 500 überschreitet. Mit Stand Mittwochnachmittag lag dieser Wert auf Basis der Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit 469,6 noch unter der maßgeblichen Schwelle.