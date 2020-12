Yspertal: Köstinger übernimmt Kosten für Öko-Schule

100.000 Euro sind fix

Köstinger entschied nun, dass man einspringen wird. „Es kann nicht sein, dass diese Vorbild-Schule in finanzielle Bedrängnis gerät und gefährdet ist. Hier werden junge Menschen zu Umwelt-Experten ausgebildet, die in ganz Österreich gefragt sind“, erklärte die Ministerin. Und: „Nachdem das Umweltministerium die Kostenübernahme weiter ablehnt, werden wir seitens des Bundesministeriums für Landwirtschaft einspringen und die benötigten Budgetmittel in der Höhe von 100.000 Euro jährlich nun verbindlich übernehmen.“

Im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler zeigte man sich ein wenig überrascht, dass so schnell entschieden worden ist. Vor allem, weil man zuletzt in guten Gesprächen mit dem Agrarministerium gewesen sei.

Gewessler: „Die HLUW Yspertal leistet einen wichtigen Beitrag in der Ausbildung von jungen Menschen für klimafreundliche und zukunftsfitte Jobs. Gut, dass das Landwirtschaftsministerium wieder die Basisförderung der Schule übernimmt. Das Klimaschutzministerium steht selbstverständlich weiterhin für die finanzielle Unterstützung von Projekten zur Verfügung.“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) dankte Köstinger für die Kostenübernahme: „Ein wichtiges Signal für die Region und die Umwelt.“