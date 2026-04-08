Ybbstalradweg zwischen Donau und Lunzer See fertig ausgebaut

Rechtzeitig vor der Birnbaumblüte und am Beginn der Radsaison machen Mostviertler Touristiker der wachsenden Schar der Radtouristen eine neue Strecke schmackhaft. Der 55 Kilometer lange „Vordere Ybbstalradweg“ lädt zum Flussradeln quer durch das Mostviertel ein. Die nun fertig angelegte Radstrecke führt von Ybbs an der Donau entlang des Flusses bis Waidhofen an der Ybbs, von wo es am höchst erfolgreichen Radweg durch das innere Ybbstal bis nach Göstling geht.

Mit der 111 Kilometer langen Tour durch Auen, Heiden, Wälder, Städte und kleine Ortschaften könne man im Mostviertel die „schönsten Radwege Österreichs, wenn nicht Europas“ anbieten, schwärmte der Obmann des Gemeindeverbands Ybbstal und ÖVP-Nationalrat Andreas Hanger beim kleinen Eröffnungsakt in der Forstheide bei Hausmening.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Prominente Eröffnungsgäste: v.l. Bernhard Ebner (Ecoplus), NR Andreas Hanger, Obfrau Michaela Hinterholzer, Bürgermeister Christian Haberhauer, NÖ-LAbg. Lukas Michlmayr, Obmann Werner Krammer, Tourismus-Vorsitzender Johannes Scheiblauer.

Die dortige Hängeseilbrücke über die Ybbs für Radfahrer und Fußgänger ist eine der Attraktionen der Strecke durch das vordere Ybbstal.

Elf Gemeinden Unter der Federführung der Leaderregion Moststraße wurde die Realisierung des neuen Radwegs, der in seinen einzelnen Abschnitten schon bisher genutzt werden konnte, von elf Gemeinden ermöglicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang spektakuläre Hängeseilbrücke über die Ybbs in der Forstheide.

Aber aufgrund der Vielzahl von betroffenen Anrainern, Grundbesitzern, Behörden und Institutionen wie Jägerschaft oder Umweltanwaltschaft sei die Umsetzung ein beschwerliches Unterfangen gewesen, berichtete Moststraßenobfrau Michaela Hinterholzer. Seit 2023 habe man intensiv am Projekt gearbeitet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Radweg durch die Forstheide bei Hausmening.

Die Absicht hinter dem Konzept des Ybbstalradwegs, der ja über den Erlauftalradweg eine Rundfahrt durch die Voralpen ermöglicht, ist klar – dem internationalen Radpublikum am Donauradweg soll nun ein attraktives und vor allem familienfreundliches Angebot gemacht werden. Immerhin strampelten 2025 zwischen Passau und Wien 916.000 Radlerinnen und Radler an der Donau entlang.

Wertschöpfung Touristiker und Bürgermeister erhoffen sich jedenfalls zusätzliche Wertschöpfung, aber auch ein weiteres Freizeitangebot mit Erholungswert für die Bevölkerung. „Der Ybbstalradweg führt bei uns nicht nur ins Stadtzentrum, sondern verbindet auch alle Stadtteile miteinander“, schildert Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP).