Der Weg werde nicht, wie zuerst angekündigt, für Radfahrer ertüchtigt, sondern bleibe grundsätzlich so, wie er jetzt ist, kündigten Haberhauer und Riegler an. Allerdings müssten auf einer Seite schwere Bau- und Transportmaschinen bis zum Höllgraben in den Jakobsbrunnenweg einfahren. "Das geht leider nicht anders. Es ist nach den Arbeiten notwendig, den Weg instandzusetzen. Die Baumwurzeln werden mit speziellen Matten geschützt“, versicherte der Bürgermeister. Danach wird eine, wie schon immer geplante wassergebundene Kiesdecke aufgebracht.