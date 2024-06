Ybbstal: Bäume retteten Unfalllenkerin vor Absturz in den Fluss

Die viel befahrene B121 im Ybbstal (Bezirk Amstetten) musste im Montagfrühverkehr nach einem spektakulären Unfall gesperrt werden. Bei einem Auffahrunfall bei Böhlerwerk in der Gemeinde Sonntagberg war ein Pkw in die steile Böschung der Ybbs geschleudert worden. Der Wagen wurde dort von Bäumen aufgefangen und vor dem Absturz in den Fluss bewahrt.