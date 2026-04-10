Kernöl, Liebe, Politik und Polizei: Bunte Ybbsiade-Eröffnung

Gleich mit einem Höhepunkt startete heuer das Kultur- und Kabarettfestival Ybbsiade am Donnerstag in der Stadthalle. Schon zum Start der 37. Ybbsiade wurde nämlich die begehrte Kabarettauszeichnung „Ybbser Spaßvogel“ an die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt verliehen. Das seit 20 Jahren Witz, Frauenpower und charmante Unberechenbarkeit pflegende Duo eröffnete danach mit dem Programm „Liebe und Kernöl“ den Ybbser Kabarettfrühling.

Schon vor Beginn des Spaß-Events wurde die vielköpfige Besucherschar allerdings von reichlicher Polizeipräsenz vor der Stadthalle überrascht. Das Rätsel war aber rasch gelöst. Eine hochrangige Politiker-Riege mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an der Spitze, war angereist und verlieh dem Ybbsiade-Spektakel eine staatstragende Note. Mit dabei auch Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), AKNÖ-Präsident Markus Wieser sowie mehrere Abgeordnete, aber auch Prominenz aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Politiker im humorigen Visier

Humor hatte die Politiker-Riege dann während des Programms zu beweisen - die Kernölamazonen zogen die Zunft nämlich recht ordentlich durch den Kakao.