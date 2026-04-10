Niederösterreich

Kernöl, Liebe, Politik und Polizei: Bunte Ybbsiade-Eröffnung

Vizekanzler und Innenminister bei Start des Ybbser Kabarettfestivals. Gnadenlose Kernölamazonen erhielten Ybbser "Spaßvogel". 11.000 Besucher werden erwartet.
Wolfgang Atzenhofer
10.04.2026, 09:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-224092985

Gleich mit einem Höhepunkt startete heuer das Kultur- und Kabarettfestival Ybbsiade am Donnerstag in der Stadthalle. Schon zum Start der 37. Ybbsiade wurde nämlich die begehrte Kabarettauszeichnung „Ybbser Spaßvogel“ an die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt verliehen. Das seit 20 Jahren Witz, Frauenpower und charmante Unberechenbarkeit pflegende Duo eröffnete danach mit dem Programm „Liebe und Kernöl“ den Ybbser Kabarettfrühling.

Schon vor Beginn des Spaß-Events wurde die vielköpfige Besucherschar allerdings von reichlicher Polizeipräsenz vor der Stadthalle überrascht. Das Rätsel war aber rasch gelöst. Eine hochrangige Politiker-Riege mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an der Spitze, war angereist und verlieh dem Ybbsiade-Spektakel eine staatstragende Note. Mit dabei auch Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), AKNÖ-Präsident Markus Wieser sowie mehrere Abgeordnete, aber auch Prominenz aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Politiker im humorigen Visier

Humor hatte die Politiker-Riege dann während des Programms zu beweisen - die Kernölamazonen zogen die Zunft nämlich recht ordentlich durch den Kakao.

Politiker-Riege gratulierte den Kernölamazonen

Hochrangige Politikerriege gratulierte den Kernölamazonen.

Die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner zeigte sich stolz ob des Andrangs und freute sich über die besondere Stimmung: „Wir feiern mit der Ybbsiade unsere 5. Jahreszeit. Sie ist fest verankert und wir freuen uns, wieder mehr als 11.000 Besucher begrüßen zu dürfen. Unser Ybbs – ein buntes Wimmelbuch - das ist fantastisch!“

Neue Pächter richtet Restaurant "Pier 4" in Ybbser Stadthalle ein

Intendantin Eva Zemanek hob die Kraft des Miteinanders hervor: „Wir zeigen, wie sehr die Kultur zusammenarbeitet und zusammensteht. Der Austausch funktioniert. Wenn es überall so wäre, wäre die Welt in Harmonie.“ Das Motto der diesjährigen Ybbsiade lautet: „Besser gemeinsam als einsam“.

Finanznot: Die Stadt Ybbs bietet Bund ihr Schulzentrum an

Das Ybbsiadeprogramm läuft bis zum 2. Mai: Zu sehen und hören ist ein Who–is-who der deutschen Kabarett-, Kleinkunst- und Musikszene. Es treten unter anderem Benedikt Mittmannsgruber, „Molden ft. Das Frauenorchester“, Florian Klenk & Christian Reiter, Gregor Seberg, Gery Seidl, Roland Düringer, Axel Zwingenberger, Manuel Rubey & Simon Schwarz, das Lastkrafttheater und noch viele andere auf.
Info: www.ybbsiade.at

Melk Kabarett Andreas Babler Gerhard Karner
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare