Kernöl, Liebe, Politik und Polizei: Bunte Ybbsiade-Eröffnung
Gleich mit einem Höhepunkt startete heuer das Kultur- und Kabarettfestival Ybbsiade am Donnerstag in der Stadthalle. Schon zum Start der 37. Ybbsiade wurde nämlich die begehrte Kabarettauszeichnung „Ybbser Spaßvogel“ an die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt verliehen. Das seit 20 Jahren Witz, Frauenpower und charmante Unberechenbarkeit pflegende Duo eröffnete danach mit dem Programm „Liebe und Kernöl“ den Ybbser Kabarettfrühling.
Schon vor Beginn des Spaß-Events wurde die vielköpfige Besucherschar allerdings von reichlicher Polizeipräsenz vor der Stadthalle überrascht. Das Rätsel war aber rasch gelöst. Eine hochrangige Politiker-Riege mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an der Spitze, war angereist und verlieh dem Ybbsiade-Spektakel eine staatstragende Note. Mit dabei auch Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), AKNÖ-Präsident Markus Wieser sowie mehrere Abgeordnete, aber auch Prominenz aus Wirtschaft und Gesellschaft.
Politiker im humorigen Visier
Humor hatte die Politiker-Riege dann während des Programms zu beweisen - die Kernölamazonen zogen die Zunft nämlich recht ordentlich durch den Kakao.
Die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner zeigte sich stolz ob des Andrangs und freute sich über die besondere Stimmung: „Wir feiern mit der Ybbsiade unsere 5. Jahreszeit. Sie ist fest verankert und wir freuen uns, wieder mehr als 11.000 Besucher begrüßen zu dürfen. Unser Ybbs – ein buntes Wimmelbuch - das ist fantastisch!“
Intendantin Eva Zemanek hob die Kraft des Miteinanders hervor: „Wir zeigen, wie sehr die Kultur zusammenarbeitet und zusammensteht. Der Austausch funktioniert. Wenn es überall so wäre, wäre die Welt in Harmonie.“ Das Motto der diesjährigen Ybbsiade lautet: „Besser gemeinsam als einsam“.
Das Ybbsiadeprogramm läuft bis zum 2. Mai: Zu sehen und hören ist ein Who–is-who der deutschen Kabarett-, Kleinkunst- und Musikszene. Es treten unter anderem Benedikt Mittmannsgruber, „Molden ft. Das Frauenorchester“, Florian Klenk & Christian Reiter, Gregor Seberg, Gery Seidl, Roland Düringer, Axel Zwingenberger, Manuel Rubey & Simon Schwarz, das Lastkrafttheater und noch viele andere auf.
Info: www.ybbsiade.at
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