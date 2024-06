Neue Pächter richtet Restaurant "Peer 4" in Ybbser Stadthalle ein

Groß ist die Erleichterung in der Donaustadt Ybbs : Nach intensiver Suche und ebensolchen Verhandlungen wurde mit der bekannten Mostviertler Mado Eventagentur aus Texing und Mank ein neuer Pächter für das verwaiste Restaurant in der neuen Ybbser Stadthalle gefunden.

Das von den Ybbsern an Land gezogene Ehepaar Hinterleitner wird nun den Gastrobetrieb „Peer 4 “ direkt an der Donaulände und am Donauradweg einrichten. Erfahrungen mit der Stadthalle hat die Firma schon, da sie in den vergangenen Monaten das Catering für Großveranstaltungen, etwa bei der Ybbsiade ausrichtete.

Modernes Konzept

Das Portfolio des Betriebs reicht von klassischen Business-Events über große Konzertcaterings bis zu hin zu großen Eigenveranstaltungen. Die Open Air-Festivals auf der Burg Clam, Großevents wie das Red Bull Air Race in Wiener Neustadt oder Freiluftkonzerte beim Schloss Schönbrunn wurden und werden gastronomisch betreut. Parallel werden eigene Event-Locations betrieben, wie die Alte Bauhalle in Mank, die Remise Amstetten und die Messe Wieselburg.



Für den Lokal-Betrieb in der Stadthalle legen Mado den Schwerpunkt auf ein modernes Cafe-Bar/Restaurant-Konzept, das in den Sommermonaten ganztägig, in den Wintermonaten von Dienstag bis Samstag geöffnet hat. Passend zur Lage am Donauufer soll eine eher mediterrane Küche ergänzt durch regionale Schmankerl geboten werden.