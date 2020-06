Ybbs spielte Planern von Öko-Projekt einen Streich

Auch wer der Natur Gutes tun will, muss mit Unvorhersehbarem rechnen. So passiert beim großen EU-Life-Projekt rund um den Rückbau des Ybbsflusses im Raum Amstetten. Just eine Woche vor dem feierlichen Abschluss des 6,7 Mio. Euro schweren Renaturierungsprojekts schleppte das Hochwasser zigtausende Kubikmeter Schotter flussabwärts. Ein als Badestrand der Amstettener gedachter und aufwändig von Muldenkippern angeschütteter Schotterstrand ist so zu einem Großteil verschwunden.

Das "LIFE Plus"-Projekt wurde trotzdem als Erfolg mit europäischer Dimension gefeiert. Zwischen den Orten Hausmening, Winklarn und Amstetten gelang es, mehrere Kilometer der Ybbs wieder vom kanalähnlichen Gerinne zum Fluss mit Nebenarmen, Steilufern, Kiesbänken und sogar Inseln zurückzubauen. Erhard Kraus, einer der Projektleiter des Landes NÖ musste eingestehen, dass man die Auswirkungen der vergangenen zwei Mai-Hochwässer mit gemischten Gefühlen verfolgt habe. Die Ybbsfluten verschleppten Kiesbänke und teilweise auch mächtige zum Fischschutz im Fluss verankerte Baumstämme. Dort und da zogen die Fluten neuen Uferlinien. Ein Fluss müsse leben und sich bewegen können, plädierte Kraus für nächste Projekte.