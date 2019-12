Ybbs ohne Wasser: Bürgermeister und Rotes Kreuz helfen mit

Kein guter Morgen für viele Bewohner der Borgenstraße/ Bahnhofstraße in Ybbs an der Donau im Bezirk Melk. Ein defektes Rohr sorgt derzeit dafür, dass in zahlreichen Wohnungen kein Wasser mehr zur Verfügung steht.

Versorgung

"Wir arbeiten auf Hochtouren daran, die Lage so schnell als möglich in den Griff zu bekommen", berichtet Bürgermeister Alois Schroll. Der Politiker und das Rote Kreuz rückten aus, um die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen.