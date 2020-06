Ybbs darf wieder frei fließen

Auch in der Flussbiegung bei Hausmening wurde auf den tiefer liegenden Flächen bereits ein 400 Meter langer Nebenarm errichtet. Bei Hochwasser soll er sich in Zukunft selbst weiter entwickeln – ganz wie es ihm gefällt – und so zahlreichen Fischen als Rückzugsraum dienen.

Rundherum wird noch ein standorttypischer Auwald gepflanzt. Ebenso wird Totholz im Gewässer platziert, um die Strömung in den Innenbogen zu lenken.

Von da an soll die Ybbs „ab heute selbst die weitere Gestaltung übernehmen“, erklärt der Projektleiter des Landes Erhard Kraus.

In einem weiteren Schritt werden vom Restwasserkraftwerk Greinsfurth bis zur Mühlbachmündung im Bereich bei Allersdorf-Greimpersdorf ähnliche Renaturierungsmaßnahmen gesetzt. Das freut auch Amstettens Bürgermeisterin Ursula Puchebner: „Ab nun steht der Erneuerung in und an der Ybbs nichts mehr im Wege. Die Tierwelt und die Aulandschaft kann sich selbst entwickeln.“