Wunsch-Christbaum für Schützlinge des Kinderschutzzentrum

Am stattlichen Christbaum am Amstettner Hauptplatz sind derzeit besondere Grußkarten fixiert. Hinter jedem dieser Kärtchen steht ein Kind, das es in seiner Welt momentan nicht so gut hat, wie die meisten Gleichaltrigen. Am städtischen Christbaum dürfen diese Schützlinge des Amstettner Kinderschutzzentrums Kidsnest wie schon in den vergangenen Jahren auf ihren Karten einen Wunsch aufschreiben, den wohlgesonnene Menschen aus der Bevölkerung erfüllen können.