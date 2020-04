Würze für ein gesegnetes Osterfest

Auf viele Riten und Traditionen muss heuer wegen der Corona-Pandemie bei den katholischen Osterfeierlichkeiten verzichtet werden. Um den Brauch des Weihfleisch-Essens in der Osternacht auch in Zeiten von Covid-19 zu einem im Gedanken gemeinschaftlichen Ereignis zu machen, hat ein junges Paar aus Waidhofen an der Ybbs die Initiative „ Weihsalz“ gegründet.

Schon am ersten Tag, als Luzia Enengel und Matthias Wagner aus Waidhofen an der Ybbs ihre Idee auf der neu eingerichteten Webseite www.weihsalz.at präsentierten war gewiss, dass die Aktion voll den Nerv der Zeit getroffen hat. Innerhalb von 24 Stunden wurden 300 der 500 vorbereiteten Säckchen bestellt.

Die Idee zu dem Engagement, das Osterfest innerhalb einer gläubigen Gemeinschaft symbolhaft etwas „würziger“ zu gestalten, entstand bei einer Videokonferenz des Duos mit den Geschwistern.