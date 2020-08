Wr. Neustadt: Brennendes Wohnmobil führte zu Großeinsatz

Ein brennendes Wohnmobil hat am Mittwoch gegen 14 Uhr in Wiener Neustadt zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rot Kreuz und Polizei geführt. Laut Angaben des Feuerwehrsprechers Richard Berger hat das "viele Polyester an dem Fahrzeug für eine enorme Rauchentwicklung" gesorgt. Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Demnach langten auch über 50 Notrufe in den ersten Minuten in der Alarmzentrale der Freiwilligen Feuerwehr ein.