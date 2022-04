„Wollke“ holte heikles Frauenthema aus Tabu

Tabuthemen und überalterte festgefahrene Rollenbilder versucht die Lunzer Sexualpädagogin Sabine Fallmann, in Schulen sowie bei Elternabenden und anderen Vorträgen tagtäglich zu entzerren. Als Unternehmerin ist ihr das in einem hochsensiblen Bereich bereits gelungen. Nach dem Verkaufsstart ihrer nachhaltigen und umweltschonenden Slipeinlage „Meine Wollke“ – der Name weist auf die verwendete Biobaumwolle hin – vor fünf Jahren haben es die Lunzerin und ihr Team geschafft, zur Marke am umkämpften Hygienemarkt zu werden.

Überrascht und etwas überfordert reagierten die bekannten Business Angels 2017 in der TV-Sendung „2 Minuten, 2 Millionen“, als ihnen Fallmann ihr Start-up „Meine Wollke“ präsentierte und dann einen Partnerschaftsvertrag bekam. „Damals wie heute geht es mir vorrangig um meine Geschichte hinter dem Produkt. Weibliche Hygieneprodukte dürfen bunt sein. Die Enttabuisierung weiblicher Körperflüssigkeiten ist das Thema“, so Fallmann.

30.000 handgenähte Wollken in verschiedenen Designs, mit jeweils eigenen Frauennamen und persönlichen Geschichten dazu, wurden 2021 produziert. Rundum ist das Produkt mit positiven und trendigen Parametern besetzt.