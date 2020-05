Wolf tappte erstmals in die Fotofalle

Der Wolf feiert in Ostösterreich in freier Wildbahn ein Comeback. Das beweisen nicht nur eine Reihe blutiger Schafsrisse mit den dazu gehörigen DNA-Treffern, sondern auch ein Fotobeweis. Einem Schafzüchter aus Puchberg am Schneeberg ist es gelungen, das erste Foto von jenem Wolf zu machen, der seit eineinhalb Jahren in dem Gebiet unterwegs ist.



Angefangen hat die Serie der Schafrisse bereits im Frühjahr 2010. "Damals hat aber niemand an einen Wolf, sondern eher an streunende Hunde gedacht", erklärt der Puchberger Landwirt Helmut Knabl. Erst nach etwa 30 Rissen in der Umgebung schaltete ein befreundeter Schafzüchter den Wolfsanwalt Georg Rauer ein. Eine DNA-Analyse bestätigte schließlich die Vermutung. Die Schafe waren tatsächlich von einem Wolf gerissen worden. Es handelt sich um eines der beiden eingewanderten Tiere, die seit 2009 im Wechselland und Schneeberggebiet ihr Territorium haben.



Eines der Tiere zieht es auf der Suche nach Beute regelmäßig bis ins bewohnte Gebiet nach Puchberg. Nachdem das Tier heuer bereits mehrmals den Hof von Knabl und die Anwesen von zwei Nachbarn heimgesucht und zig Schafe gerissen hat, war es an der Zeit zu reagieren. "Ich habe daraufhin den Zaun der Weide umgebaut und erhöht und eine Kamera aufgestellt", erklärt der Schafzüchter. Und prompt ist das Tier wiedergekommen.