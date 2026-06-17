Wohnwagen in Flammen: Haltestelle der Badner Bahn betroffen
Ein lichterloh brennender Wohnwagen an der Anhängerkupplung eines Autos hat an der Haltestelle der Badner Bahn in Möllersdorf (Bezirk Baden) für einen aufsehenerregenden Einsatz gesorgt. Der Wohnwagen brannte völlig aus, durch die Hitzeentwicklung wurden auch Teile der Station der Wiener Lokalbahnen zerstört.
Die Freiwillige Feuerwehr Möllersdorf (Gemeinde Traiskirchen) wurde am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand auf der B17 alarmiert. Der Triebfahrzeugführer einer Garnitur der Badner-Bahn war auf das Feuer aufmerksam geworden. Auch mehrere Passanten und vorbeifahrende Fahrzeuglenker wählten den Notruf 122.
Innerhalb kürzester Zeit stand der gesamte Wohnwagen in Brand. "Glücklicherweise gelang es dem Fahrzeuglenker, den Anhänger von seinem Pkw abzukoppeln und diesen in Sicherheit zu bringen", hieß es vonseiten der Feuerwehr. Auch eine Gasflasche konnte noch rechtzeitig aus dem Wohnwagen geholt werden.
Enorme Hitzeentwicklung
Als die alarmierten Feuerwehreinsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stand der Wohnwagen in Vollbrand. Durch die Strahlungshitze wurde auch das Hinweisschild samt Beleuchtungskörper, Anzeigetafel und eine Trennwand der Bahnhaltestelle schwer beschädigt.
Durch den Einsatz kam es zu erheblichen Behinderungen auf der stark befahrenen B17. Der Wohnwagen-Anhänger wurde ein Raub der Flammen. Die Brandursache ist unklar.
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