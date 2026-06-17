Wohnwagen in Flammen: Haltestelle der Badner Bahn betroffen

Ein lichterloh brennender Wohnwagen an der Anhängerkupplung eines Autos hat an der Haltestelle der Badner Bahn in Möllersdorf (Bezirk Baden) für einen aufsehenerregenden Einsatz gesorgt. Der Wohnwagen brannte völlig aus, durch die Hitzeentwicklung wurden auch Teile der Station der Wiener Lokalbahnen zerstört.

Die Freiwillige Feuerwehr Möllersdorf (Gemeinde Traiskirchen) wurde am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand auf der B17 alarmiert. Der Triebfahrzeugführer einer Garnitur der Badner-Bahn war auf das Feuer aufmerksam geworden. Auch mehrere Passanten und vorbeifahrende Fahrzeuglenker wählten den Notruf 122.