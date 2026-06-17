Unfall in Deutsch-Wagram: Drei Verletzte auf B 8

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B 8 in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf wurden am Dienstag drei Personen verletzt, darunter ein Mann mit schweren Verletzungen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls lenkte ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf seinen Pkw auf der B 8 in Richtung Strasshof . Direkt dahinter lenkte ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf einen Klein-Lkw, gefolgt von einem 35-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan , der einen weiteren Klein-Lkw lenkte.

In der Folge dürfte es zu einem Auffahrunfall mit allen drei Fahrzeugen gekommen sein. Der 35-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Der 31-jährige Klein-Lkw-Lenker wurde mit Verletzungen schweren Grades mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.

Der Kärntner erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Bei ihm wurde außerdem ein Alkomattest durchgeführt, der positiv verlief. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die B 8 war im Bereich der Unfallstelle von 16.40 Uhr bis 18.16 Uhr gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram unter der Telefonnummer 059133-3203 in Verbindung zu setzen.