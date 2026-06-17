Tödlicher Unfall im Weinviertel: Alkolenker rammt Quad-Anhänger

Ein 29-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) ums Leben gekommen. Der Mann war in einem Quad-Anhänger gesessen, als ein alkoholisierter Lenker auf einem Feldweg mit seinem Pkw auffuhr.

Der Niederösterreicher starb an der Unfallstelle. Der Autolenker ist seinen Führerschein vorläufig los. Weder Quad noch Anhänger sind für den Verkehr zugelassen, teilte die Polizei per Aussendung mit. Die beiden Lenker werden angezeigt.

Auto prallte gegen Anhänger: Mann starb

Gesteuert wurde das Quad von einem 22-Jährigen, im Anhänger befand sich ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach . Als der junge Mann gegen 23.30 Uhr an einer Kreuzung langsamer wurde, geriet ein nachkommender 30-Jähriger mit seinem Pkw auf dem stark abschüssigen Feldweg beim Bremsen ins Rutschen und prallte gegen den Anhänger.

Die beiden Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn wurden nicht verletzt. Sie werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.