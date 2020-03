Wohnungsbrand in NÖ: Mann rettete sich durch Sprung aus erstem Stock

Mit einem Sprung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss hat sich am Montagabend ein 38-Jähriger vor einem Wohnungsbrand in Amstetten in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr fand den offensichtlich alkoholisierten und verletzten Mann gegen 22.20 Uhr in einer Wiese vor dem Mehrparteienhaus.

Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und dann ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Laut Auskunft eines Feuerwehrsprechers konnte das Feuer im Wohnzimmer der Wohnung durch den Innenangriff von Atemschutztrupps rasch gelöscht werden. Die zwölf Wohnungen des Hauses wurden dennoch evakuiert. Die betroffene Wohnung sowie eine darunter liegende Unterkunft wurden durch Rauch und Wasser stark beschädigt. Laut Polizei hatte ein Brandentdecker vorbildlich gehandelt und rasch die Einsatzkräfte alarmiert. Somit gab es außer dem Brandbeteiligten keine Verletzten.