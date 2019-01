Wohnungsbrand im Bezirk Gmünd endete glimpflich

Der Brand in einer Wohnung in Hoheneich (Bezirk Gmünd) hat am Samstagabend glimpflich geendet. Ein 20-Jähriger und eine gleichaltrige Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Gmünd gebracht, durften das Krankenhaus aber nach Feuerwehrangaben am Montag wieder verlassen. Laut Polizei hatte eine Spritzkerze einen trockenen Christbaum entzündet und die Flammen ausgelöst.