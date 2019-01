Wohnhausbrand in Theiss forderte fünf Verletzte

Ein Großbrand hielt in der Nacht auf Montag fünf Feuerwehren in Theiss, Bezirk Krems, in Atem. Ein Feuer war offenbar im Dachgeschoß eines Einfamilienhauses ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Eine sechs-köpfige Familie konnte sich zum Glück selber aus dem Haus retten. Alle Familienangehörigen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Krems eingeliefert. Das Gebäude wurde schwer beschädigt.