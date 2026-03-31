Wohnhaus bei Brand zerstört: Bewohnerin und Hunde benötigen Hilfe

Mit einem Schlag hat eine Frau ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Ein verheerender Brand hat am vergangenen Freitag, wie berichtet, ein Einfamilienhaus in Kleinwolkersdorf im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen in Schutt und Asche gelegt. Die Bewohnerin - eine fünffache Mutter erwachsener Kinder - hat seit dem Großbrand kein Dach mehr über dem Kopf.

Hund starb

Eine Hilfsinitiative aus dem Ort ist nun bemüht, der Betroffenen zu helfen. Nicht nur finanziell ist der Schaden groß. Die Frau und ihre Hunde benötigen dringend eine Unterkunft. Das Einfamilienhaus brannte bis auf die Grundmauern ab und ist nicht mehr bewohnbar. Einer der Hunde kam vermutlich durch die Rauchgase ums Leben.